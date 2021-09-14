الخطيب بجوار كوؤس النادي الأهلي استعداداً للأحتفالية بالعاشرة.. «صور»

وحرص تواجد محمود الخطيب رئيس النادي داخل ملعب التتش والمنتج هشام جمال، من اجل استعدادات لأحتفالية المارد الأحمر.

وانتهت إدارة النادي من كافة الأمور الخاصة بالاحتفالية المقرر إقامتها بملعب التتش، بمناسبة تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت النادي.

ووجه مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في هذه المناسبة.

يأتي هذا في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، الذي اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

وحرص محمود الخطيب، على عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال.

وخلال الاجتماعات، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين.

واتفق رئيس النادي مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققه فريق الكرة بعدما حصد "النجمة العاشرة" في يوليو الماضي.