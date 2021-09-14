في أجواء رومانسية.. أصالة تتشبث بيد زوجها في أحدث ظهور «صور»

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دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنانة السورية أصالة برفقة زوجها فائق حسن.

وظهر الثنائي بإطلالة بيضاء في أجواء رومانسية من أمام الشموع والورد، متشبسين بأيدي بعضهما البعض.

أصالة تعلن زواجها للمرة الرابعة

وأعلنت المطربة السورية أصالة بشكل رسمي ،أمس، زواجها من الشاعر العراقي حسن فائق، مشيرة إلى أن علاقتهما مبنية على صداقة متينة، ومعربة عن حبها لشخصه الطيب، الذي يفهما بدون شرح أو تكلف.

أصالة تعلق على زواجها من فائق حسن

نشرت أصالة صورة برفقة زوجها الجديد حسن فائق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظه حولت مشاعرنا. كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيه على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسيت إني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني دون شرح وبفهمه دون تكلف هو.. واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو معًا".

وأردفت قائلة: "جميع مسؤولياتنا ونعلم تمامًا أن خير ما نعطيه هو الحب، سنعلم أولادنا كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبة والإخلاص وسنعطيهم من هذا الشعور الطيب مؤونة لغد نتمنى أن يكون دون أي ضرر".

وأضافت: "أشكر قلوبكم الطيبه التي فرحت لي وبي وأدعو الله أن أكون دائمًا، سعادة وطمأنينه لأحبتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق واللي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كل ماجمعته من شعور فيه خب كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

هذا وقد حرص ربيع هنيدي أحد أصدقاء أصالة المقربين على تهنأة المطربة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس بعد حفل زفافهما الذي دار في تكتم تام، كاشفًا عن أول صورة جمعتهما سويا منذ إعلان زواجهما.

أول ظهور لأصالة برفقة زوجها

ونشر ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو أرفق عليه صورة أصالة وزوجها فائق حسن، وعلق عليها، قائلا: “كل شيء يقل اذا قسم على اثنين الا الحب فهو يزيد.. وهذا ما اتمناه للغاليين اصاله نصري و فائق حسن..الف مبروك، وان شاء الله ايامكم دوما حب وسعادة ونجاح”.

الإعلامية مي العيدان تعلن زواج أصالة للمرة الرابعة

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان أعلنت زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

قصة تعارف أصالة نصري بفائق حسن

وتعارف الثنائي أصالة وفائق حسن منذ فترة طويلة منذ أن عرض عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربط أصالة صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أن الثنائي أصالة وفائق شركاء في مشروع سويا وهو مطعم لبناني بمصر، أما تأكيدات الزواج سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة.

من هو فائق حسن زوج أصالة نصري؟

فايق حسن زوج أصالة نصري، هو شاعر عراقي وكاتب أغاني مشهور، يبلغ من العمر 52 عامًا، تزوج في 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال

كما أنه تعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني، ومن أشهر أغانيه: «بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت».