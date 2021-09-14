/650201/بين-تصريحات-متبادلة-ورغبة-خاصة-أزمة-السعيد-تواصل-إشعال-الحرب-بين-الزمالك-وبيراميدز

مازال عبد الله السعيد لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مصيره غامضا، في ظل رغبة الزمالك في ضمه وإصرار بيراميدز على عدم رحيل اللاعب باعتباره عنصرا أساسيا في صفوف الفريق ولا غنى عنه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخرج ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز في تصريحات اليوم ليؤكد من خلالها على أن السعيد ليس للبيع وهذا الحديث نهائي ولم يتم التفاوض مع الزمالك على بيع اللاعب من الأساس مشددا على أن بيراميدز لن يسمح برحيل اللاعب في ظل أهميته الفنية بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم.

تصريحات ممدوح عيد جاءت في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو الزمالك على فكرة إمكانية ضم عبد الله السعيد مما يعكس وجود تناقض كبير بين الطرفين لاسيما وأن حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي لم ينفي فكرة التفاوض مع السعيد وعندما تم سؤاله عن مصير اللاعب قال سوف أتحدث في الوقت المناسب.

يأتي ذلك بعدما أعلن بيراميدز في بيان رسمي من قبل عن عدم صحة التقارير التي أشارت إلى اقتراب عبد الله السعيد من الزمالك مشددا على أن نادي بيراميدز غير مسؤول عن تصريحات رئيس الزمالك مما أشعل الأزمة بين الطرفين.

وبين هذا وذاك، تأتي رغبة عبد الله السعيد واضحة تماما في الانتقال إلى صفوف الزمالك وإنهاء مسيرته في الملاعب بصفوف الفريق الأبيض، وحاول السعيد بالفعل إقناع بيراميدز بالتخلي عنه لصالح الزمالك ولكن بيراميدز رفض الأمر تماما.

يأتي ذلك في ظل رغبة إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز في بقاء السعيد باعتباره عنصرا أساسيا في صفوف الفريق وسوف يعتمد عليه في الخط الأمامي خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن الزمالك لن يبدي اهتماما بتصريحات مسؤولي بيراميدز مستغلا رغبة السعيد في الانتقال إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ورغبة النادي في دعم مركز صانع الألعاب بضم صفقة مميزة لذلك قد تستمر الحرب بين بيراميدز والزمالك بسبب السعيد خلال الفترة المقبلة.

أرقام السعيد خلال الموسم المنقضي

- وعلى مستوى الأرقام لم يقدم السعيد أفضل مواسمه مع بيراميدز ولكنه قدم مستوى فني جيد خلال الموسم المنقضي فاللاعب خاض 26 مباراة بمختلف المسابقات سجل 6 أهداف وصنع 7 أخرين.

- صنع السعيد 21 فرصة على مرمى منافسي بيراميدز وأهدر فرصة وحيدة وله 52 تسديدة واستخلص الكرة 33 مرة.