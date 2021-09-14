/650202/إيهاب-جلال-يعلن-قائمة-بيراميدز-لمعسكر-الإسكندرية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل بيراميدز معسكرا إعداديا بمدينة برج العرب لمدة أسبوع بداية من غد الأربعاء وحتى الأربعاء المقبل.

وضمت القائمة المختارة ٢٨ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - المهدي سليمان - أحمد دعدور- عبد الرحمن أيمن - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - عبد الرحمن سيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عبد الله مجدي - عماد ميهوب - صلاح صابر - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - ناصر منسي.

عبدالله السعيد

أكد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه يتوجه بالشكر للمدير الفني السابق تاكيس جونياس موضحا أنه من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، وهو فرد من أفراد النادي رغم رحيله مؤخرا والنادي كان سعيدا بوجوده رغم الفترة القصيرة.

وقال ممدوح عيد:” إن عبد الله السعيد قائد الفريق ليس للبيع لأي ناد آخر موضحا أنه القائد وطموح النادي معه كبير وبالتالي مستمر ولا مجال على الإطلاق لرحيله مهما كانت الأسباب.

شدد المدير التنفيذي على أنه لم تكن هناك أي مفاوضات من قريب أو بعيد مع الزمالك لرحيل عبد الله السعيد أو أي لاعب آخر والباب مغلق أمام رحيل اللاعبين في الفترة المقبلة لرغبة النادي في بناء فريق قوي قادر على حصد كل البطولات.

حيث عبدالله السعيد خاض 100 مباراة معه في مختلف المنافسات والبطولات، سجل 34 هدف ومرر 24 تمريرة حاسمة، ولم ينجح في تحقيق أي بطولة، حيث خسر نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي، وحل ثالثًا في المواسم الثلاثة السابقة للدوري المصري.

اقترب من مباراته رقم 500 مع الأندية التي لعب لها، حيث شارك في 492 لقاء، سجل 138 هدف ومرر 100 تمريرة حاسمة، ويعد أبرز انجازاته هو دخول نادي المائة لهدافي الدوري المصري برصيد 112 هدف حتى الآن محتلاً المركز الخامس طوال 360 مباراة خاضها في تاريخ البطولة.

منتخب مصر

خاض مع الفراعنة 48 مباراة، أحرز 6 أهداف ومرر 9 تمريرات حاسمة، وله مشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم – روسيا 2018، ومشاركتين في بطولتي كأس الأمم 2017 و 2019.