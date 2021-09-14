/650205/بحضور-السيسي-تنسيقية-شباب-الأحزاب-تشارك-في-مؤتمر-التنمية-حق-للجميع-مصر-المسيرة-والمسار

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الثلاثاء الموافق 14سبتمبر، في مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، تحت عنوان " التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب فى مؤتمر اطلاق التنمية البشرية مصر 2021

التنمية البشرية

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

ضم وفد التنسيقية النائبة أميرة العادلي ، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد عبد العزيز ، والنائب محمد تيسير مطر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود القط، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركي اعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، و من أعضاء التنسيقية، أحمد مشعل وأحمد نصر الله ومحمد أمين ومحمود عز ومحمد حامد .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر