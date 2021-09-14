/650206/لفتة-طيبة-الأهلي-يكرم-والدة--الراحل-محمد-عبد-الوهاب

حرص النادي الأهلي رئاسة محمود الخطيب علي تكريم خاص لوالده الراحل محمد عبدالوهاب لاعب المارد الأحمر، وذلك ضمن احتفالية القلعة الحمراء بالبطولة العاشرة في تاريخة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

والدة محمد عبدالوهاب : انا حاسه ان روح محمد هنا ما هي روحه موجودة في النادي الأهلي وحاسه اني جايه شايفه محمد هنا وبشكر النادي الاهلي البيت الكبير بتاعنا , بقول رساله لمحمد انت محبتش الاهلي من فراغ الاهلي يستاهل وجماهير الاهلي حباينا كلنا وربنا يخليهم لينا وشباب مصر كله”.

ووجه مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في هذه المناسبة.

وانتهت إدارة النادي من كافة الأمور الخاصة بالاحتفالية المقرر إقامتها بملعب التتش، بمناسبة تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت النادي.

يأتي هذا في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، الذي اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

وحرص محمود الخطيب، على عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال.

وخلال الاجتماعات، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين.

واتفق رئيس النادي مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققه فريق الكرة بعدما حصد "النجمة العاشرة" في يوليو الماضي.