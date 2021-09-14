مايا دياب تتجاهل انتقادات الجمهور وتطرح« أهلًا وسهلًا» في هذا الموعد

/650207/مايا-دياب-تتجاهل-انتقادات-الجمهور-وتطرح-أهلا-وسهلا-في-هذا-الموعد

أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن موعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «أهلًا وسهلًا»، ليكون صدورها خلال ساعات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية «أهلًا وسهلًا» للمطربة اللبنانية مايا دياب.

مايا دياب تعلن موعد طرح أهلًا وسهلًا

نشرت دياب البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه مشوقة جمهورها قائلة: "أغنية مليانة فرح بتسمعوها وبتشوفوها بعد ساعات على قناتي الخاصة على يوتيوب وكل التطبيقات الموسيقية.. إن شاء الله تكونوا متحمسين متل ما أنا متحمسة".

مايا دياب في مرمى الإنتقادات بعد تغيير ملامحها

وكانت الفنانة اللبنانية مايا دياب، فاجأت جمهورها بظهور مختلف للغاية برز من خلاله تغيير كلي في ملامحها ما جعل الجمهور يتهمها بإجراء عملية تجميلية غيرت ملامحها تماما، وأصبح اسم مايا دياب حديث تويتر الساعات القليلة الماضية.

ظهور مختلف لمايا دياب

ظهرت مايا دياب في فيديو شاركته مع “سبوتيفاي” قدمت فيه أغنيتها الجديدة “حطالي روج”، بماكياج جديد ولون شعر مختلف، جعلها تبدو بملامح غريبة لا تشبه ملامحها الأولى على الإطلاق.

الجمهور ينتقد مايا دياب

بعدها بدقائق أصبحت مايا دياب وشكلها الجديد حديث السوشيال ميديا، منهم من انتقد شكلها والبعض الأخر طالب بسحب أغنيتها الجديدة “حطالي روج”، اذ جاءت تعليقات الجمهور على النحو الأتي: “هي فين مايا دياب أنا مش لاقياها، يانهار مايا دياب بقي شكلها كده ليه يخربيت عمليات التجميل، مايا دياب تصحى كل يوم الصبح ها هنعمل عملية ايه النهارده، كنتى أحلى من قبل شكلك بقى وحش”.

مايا دياب تطرح أغنية «حطالي روج» بالتعاون مع الليثي

الجدير بالذذكر، أنه تعاونت الفنانة مايا دياب للمرة الأولى مع المطرب الشعبي محمود الليثي في اغنية جديدة بعنوان «حطالي روج» الذي أطلقهتها شركة craft media للمنتج حمدي بدر منذ دقائق قليلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتعد «حطالي روج» أول أغنية يتم طرحها من أغاني ألبومها "أكثر شوية" الذي تقدمه مايا دياب بالهجة المصرية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل والملحن محمود الليثي، والموزع الموسيقي إسلام شيبسي.

كلمات أغنية حطالي روج

وتقول مطلع الإغنية: “حطالي روج ياخرابي ع المسكره ماتبطلي بقي افتري حرام عليكي انا قلبي مابقاش قادر عاكسني اه بس تعاكس بالراحه انا عايزه اكون مرتاحه ده الشوق تعبني في قلبي والشوق قادر روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك معاك معاك معاك معاك معاك روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك وراك وراك وراك وراك وراك انا بضعف من كلامك الحلو ياولا انا قلبي ضعيف مش قدك ماترحم يالا بالراحه عليا بص طب خليك نص نص بلاش تتعبلي قلبي بلاش بهدله”.