/650208/مانشستر-يونايتد--يسقط-أمام-يانج-بويز-في-الوقت-القاتل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء تسجيل البرتغالى كريستيناو رونالدو هدفاً لصالح اليونايتد ، فى الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من مواطنه برونو فيرناينديز، ليضعها رونالدو بين أقدام حارس يونج بويز.

ثم تعادل فريق يانج بويز السويسري في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب بوبي نغامالو, لتنتهي احداث الشوط الثاني والمباراة بنتيجة التعادل وحصول كل فريق علي نقطة وحيده.

وكان المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اولي سولشاير قد بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من الآتي: تشكيل مانشستر يونايتد: فى حراسة المرمى: دي خيا. خط الدفاع: ماجوير، لينلدوف، وان بياساكا، لوك شاو. خط الوسط: فان دبيك، بوجبا، فريد. خط الهجوم: برونو فيرنانديز، سانشو، رونالدو.

تضم المجموعة السادسة من مجموعات دوري ابطال اوروبا لكرهة القدم كلاً من : نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي يانج بويز السويسري ونادي أتالانتا الإيطالي وفياريال الاسباني. ويسعي البرتغالي كريستيانو رونالدو الي قيادة فريقه للحصول علي لقب دوري ابطال اوروبا والذي يغيب عن خزائن النادي منذ عام 2008.

الجدير بالذكر ان نادي مانشستر يونايتد تمكن من تحقيق الفوز في اخر مباراة محلية بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد علي حساب نادي نيوكاسل يونايتد, احرز اهداف اللقاء كريستيانو رونالدو هدفين,وبرونو فرناديز هدف، جرينوود هدف.