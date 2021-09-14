الأنبا أرسانى يشارك فى الاحتفال بعيد نياحة القديسة فيرينا بكنيستها بهولندا

جدة - نرمين السيد - فى أجواء سادها الفرح الروحى ووسط حضور من الشعب القبطى فى هولندا لنوال البركة، صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانى أسقف هولندا، اليوم الأحد، قداس عيد نياحة القديسة فيرينا بكنيسة السيدة العذراء و القديسة فيرينا بمدينة بوسوم بهولندا.





حضر القداس الإلهى لفيف من كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة. وفى القداس قام نيافته بعمل الحنوط وتطييب رفات القديسة فيرينا الموجودة بالكنيسة وسط ترتيل الشمامسة والشعب القبطى تمجيد للقديسة فيرينا.

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