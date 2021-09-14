تقرير التنمية البشرية 2021 يبرز دور الحكومة المصرية فى تعزيز استدامة البيئة

جدة - نرمين السيد - واستندت رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، كما عكست الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى.

ولذلك ركز تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، الذى أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهود مصر فى تعزيز استدامة البيئة.

وذكر التقرير أنه خلال السنوات العشر الماضية (2011-2020)، تقدمت مصر نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص فى ذات الوقت على وضع الإنسان المصرى فى قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعا فى عقد شهد تغييرات مهمة فى مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى.

ويعتبر التقرير هو الثانى عشر فى سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التى دأبت مصر على إصدارها منذ عام 1994، ويأتى بعد توقف دام نحو عشر سنوات منذ آخر إصدار فى عام 2010، وفقا لبيان للتخطيط صادر اليوم الثلاثاء.

وسجل التقرير أن مصر عكفت على تعظيم الاستفادة من أصولها الطبيعية وشرعت فى تبنى نهج الإدارة الواعية بالمخاطر البيئية إذ أكدت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أهمية الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة وضرورة دمجها فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

تبطين الترع وتحلية مياه البحر

وعملت مصر على ترشيد استخدام المياه وتحسين منظومة الرى من خلال مشروع ضخم لتبطين الترع ودراسة حلول غير تقليدية لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المياه مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الرى والصرف الصحى.

كما قامت بإصلاحات لمنظومة الطاقة بدأت بنظام لترشيد دعم الطاقة يضبط أنماط الاستهلاك غير المستدامة لمصادرها التقليدية، ويسعى لتحقيق العدالة فى توزيع الدعم وضمان توجيهه لمستحقيه وتبنت مصر مشروعا رائدا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى كافة المنشآت.

مصادر الطاقة المتجددة

وذكر التقرير زيادة مصر من اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة فى على سبيل المثال، أنشأت واحدا من أكبر المحطات عالميا – بنبان- لإنتاج الطاقة الشمسية.

كمان أشار التقرير إلى أن قضايا شح المياه، وتلوث الهواء وإدارة المخلفات، ستظل على رأس التحديات التى تحتاج مصر لمواجهتها بحلول مبتكرة.