فيديوجراف- تطوير التعليم الفنى.. استراتيجية سد احتياجات سوق العمل

جدة - نرمين السيد - انتهجت الدولة المصرية رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفنى، وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقا لمتطلبات سوق العمل محليا ودوليا.





وتستند خطط الدولة على محاور عدة لتحقيق رؤيتها فى هذا المجال، والتى شملت التوسع فى إنشاء مدارس فنية تغطى كافة التخصصات التى يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، فضلا عن التوسع فى إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية، الأمر الذى كان له ثماره فى تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة فى المؤشرات الدولية فى مجال التعليم الفنى.

ومحاور استراتيجية التعليم الفنى، تتمثل فى إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتى ستؤدى إلى إحداث طفرة حقيقية فى جودة خريجى التعليم الفنى، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج.

وتشمل المحاور أيضا، تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين حقيقى على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.

ومن المستهدفات الاستراتيجية لهذا الملف حتى عام 2030، حيث من المستهدف زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنى من المتفوقين فى الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% إلى20% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.

كما من المستهدف زيادة نسبة خريجى التعليم الفنى الذين يعملون فى مجال تخصصاتهم لـ 80% عام 2030 مقارنة بـ 30% عام 2014، وكذلك زيادة نسبة مؤسسات التعليم الفنى والمهنى القائمة على الشراكة المجتمعية لـ 20% عام 2030 مقارنة بـ 3% عام 2014.

ومن بين المستهدفات أيضا، خفض كثافة الطلاب بالفصل إلى 30 طالبا عام 2030 مقارنة بـ 38 طالبا فى 2014، بالإضافة إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم المهنى من إجمالى التعليم الفنى لـ 30% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.