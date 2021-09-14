رئيس هيئة الأنفاق: 753 مليار جنيه حجم الاستثمارت فى المترو من 2013...

قال اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مصر استعادت مكانتها بين دول العالم، التى أصبحت تنظر إلى مصر ليس لموقعها فقط، ولكن بسبب خطط التنمية بجميع المجالات والنهوض بشكل الدولة ككل، ومن بين ذلك وسائل النقل، موضحًا أن الدولة وضعت طموحة لشبكة نقل ذكى.

وتابع فى حواره لبرنامج "الحياة اليوم": "شبكات النقل الذكية هي عبارة عن شبكة يستطيع المواطن الانتقال عبرها بسرعة، وتكون آمنة وصديقة للبيئة، ونسميها شبكة ذكية لأننى استطيع الانتقال بتذكرة واحدة أو كارت واحد، وهذا ما نفكر فيه، حتى يكون الضغط على الطرق أقل ونستطيع تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة".

وأكد أن حجم الاستثمارات من سنة 80 إلى 2013 كان 41 مليار جنيه من 2013 وحتى 2025 بحجم استثمارات بلغ 753 مليار جنيه، ومع الخطة الطموحة ستنقلنا نقلة ثانية.

وأشار إلى أن الأهم من الإنشاء والتمويل هو أسلوب الإدارة لاستمرار تقديم الخدمة بشكل جيد، قائلا: "لابد من التطوير ورفع كفاءة الخطين الأول والثانى، وسنتكلف مبالغ كبيرة جدا لكى نجعل الخطين الأول والثانى بنفس كفاءة الخطوط الجديدة، ونحن نعمل حاليا فى 5 خطوط وسنبدأ في تطوير الخطين هذا الشهر".