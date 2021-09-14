الإسكان: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات 

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن حجم البنية التحتية من الصرف الصحى بريف مصر في عام 2014 لم تتعد الـ12%، موضحاً أن الدولة المصرية بذلت مجهوداً جباراً لإيصال الصرف الصحى للقرى والنجوع المصرية حتى أصبحت الشبكة الآن تغطى 38% من الريف.

وأضاف "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المصريين ورفع مستوى الخدمات التي تقدم لهم بما يضمن توفير حياة كريمة لكافة المصريين.

وأشار "إسماعيل"، إلى القائمين على تنفيذ الصرف الصحى بالريف المصرى يواجهون صعوبات عدة خلال العمل بسبب ضيف مساحات الشوارع التي لا يتخطى عرض بعضها 2 متر، ولكن من خلال أفكار ابتكاريه يتم التغلب على كافة العقبات، وتابع:"أماكن مكناش نقدر ندخل فيها المعدات الخاصة للعمل من أجل عمل صرف صحى، اتبعنا إجراءات في منتهى الصعوبة من أجل بناء صرف صحى في القرى".

وأوضح أنه من المستهدف الوصول بنسب إنجاز مشروع الصرف الصحي 100 % خلال الـ 3 سنوات المقبلة، موضحًا أن تكلفة الصرف الصحي 300 مليار جنيه وكان مقرر تنفيذها في 10 سنوات ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإنهائها في 3 سنوات فقط.