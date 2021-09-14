الصحة تستقبل أولى شحنات لقاح فايزر الخميس المقبل وموديرنا خلال أيام

كشفت وزارة الصحة والسكان، استعدادها لاستقبال الشحنة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، بعد غدا الخميس، مشيرة إلى أن لقاح موديرنا سيصل خلال أيام قليلة على أن يتم توفيرهم فى المراكز الخاصة بالمسافرين للخارج .

وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع": مقرر وصول 261 ألف جرعة من لقاح فايزر على أن يتم تخزينة فى ثلاجات خاصة به تصل إلى 61 ثلاجة لحفظ اللقاح، نظرا لأن لقاح فايزر يحتاج إلى درجة معينة لحفظه تختلف عن باقى اللقاحات المتوافرة حاليا والتى يمكن حفظها فى درجة الحرارة العادية من 2 لـ8 درجة مئوية.

يشار إلى أن لقاح فايزر يؤخذ على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

وحول الأعراض الجانبية للقاح فايزر، قال المصدر، إن جميع لقاحات كورونا لها أعراض جانبية وهى رد فعل طبيعى للجهاز المناعى تتمثل فى: ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة وهناك بعض المواطنين تظهر عليهم أعراض كتنميل مكان التطعيم أو تكسير فى العضلات وكلها أعراض بسيطة تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج للذهاب الى طبيب.

وتابع: اللقاح أثبت فاعلية تصل إلى 95% ضد أعراض فيروس كورونا، وعن الفئات التى يجب أن تحصل على اللقاح قال إنه يعطى لجميع المواطنين ويمكن للحوامل أن تتعاطى اللقاح.

وأشار إلى أن لقاحات كورونا لا تمنع من الإصابة بالفيروس، وإنما تخفف من حدة الأعراض فى حال ظهورها وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.