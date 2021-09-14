في الظهور الأول " للدون " بدوري الأبطال ..مانشستر يونايتد يسقط أمام يونج بويز فى الوقت القاتل .. فيديو

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى أمام نظيره يونج بويز السويسرى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سويس وانكدورف"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

أحرز النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 13 من زمن المباراة، ليعزز صدارته قائمة هدافى دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ برصيد 135 هدفا.

وسجل الدون ظهوره الأول بقميص الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا عقب عودته إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من يوفنتوس الإيطالى.

وشارك رونالدو فى مباراته رقم 177 في دورى أبطال أوروبا، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس، كأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة.

كما ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن يونج بويز، الفريق رقم 36 الذى يهز شباكه النجم البرتغالى رونالدو فى دورى الأبطال، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ثم أدرك مومي نجيمالو هدف التعادل لصالح يونج بويز في الدقيقة 66 من زمن المباراة، قبل أن ينجح أن ثيوسون سيباتشو في تسجيل هدف الفوز القاتل للفريق السويسرى في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

وتلقى آرون وان بيساكا، لاعب مانشستر يونايتد البطاقة الحمراء المباشرة فى الدقيقة 35 من زمن المباراة بعد تدخله العنيف ضد لاعب يونج بويز.

وخاض مانشستر يونايتد مواجهة يونج بويز بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: دي خيا / خط الدفاع: ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شو، وان بيساكا / خط الوسط: بول بوجبا، برونو فرنانديز، فريد / خط الهجوم: جادون سانشو، كريستيانو رونالدو، فان دى بيك.

وكان مان يونايتد في تحقيق الفوز على يونج بويز، في المواجهتين التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا بالفترة الماضية، حيث يعد لقاء اليوم المواجهة الثالثة بين الفريقين وجها لوجه.

وتقابل مانشستر يونايتد مع يونج بويز في دور المجموعات أيضًا عام 2018، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى في سويسرا، بثلاثة أهداف دون رد سجلها بول بوجبا (هدفين) وأنتوني مارسيال.

كما نجح الشياطين الحمر في الفوز على الفريق السويسرى في المباراة الثانية في "أولد ترافورد"، بهدف حمل توقيع مروان فيلايني.

حتفال رونالدو مع لاعبى مانشستر يونايتد

احتفال لاعبى مانشستر يونايتد

رونالدو وبرونو فيرنانديز

لاعبى يونج بويز