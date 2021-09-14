حنان مطاوع تغني للمرة الأولى احتفالًا بعيد ميلاد ابنتها أماليا

/650211/حنان-مطاوع-تغني-للمرة-الأولى-احتفالا-بعيد-ميلاد-ابنتها-أماليا

احتفلت الفنانة المصرية حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة أماليا، من خلال تسجيل أغنية بصوتها تحمل اسم «أماليا» بمناسبة إتمام نجلتها العام الثاني من عمرها.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها أماليا.

حنان مطاوع تغني لابنتها

شاركت مطاوع الجمهور مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» من مراسم الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها وسط حضور العائلة والأصدقاء.

وعلقت حنان على الفيديو قائلة: "عيد ميلاد أغلى حد في حياتي.. ربنا يحفظك ويباركلي فيكي يا بنتي، شكرًا لكل فريق عمل أغنية أماليا".

إلهام شاهين تتسلم جائزة حنان مطاوع

وكانت قد تسلمت الفنانة إلهام شاهين جائزة الفنانة حنان مطاوع كأحسن ممثلة غن فيلم قابل للكسر في مهرجان الأمل السينمائي الدولي.

ونشرت "إلهام" صورًا لها أثناء استلام الجائزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أستلم جائزة النجمة حنان مطاوع كأحسن ممثلة عن فيلم قابل للكسر في مهرجان الأمل السينمائي الدولي".

وأضافت إلهام شاهين: "ألف مبروك للفنانة الرائعة حنان مطاوع".

فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول إمرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

حنان مطاوع تتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «القاهرة كابول»، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.