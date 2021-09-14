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موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب يواصل لقاءاته برموز العمل البرلمانى والسياسى بمشاركة النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج نقاشات موسعة يديرها الزميل محمود فايد، حول دور مجلس النواب فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى الأداء الرقابى ..وهل نحن بحاجة لتشريعات جديدة بشأنها خلال الفترة المقبلة؟ «توثيق الطلاق واستراتيجية حقوق الإنسان»..النائب طارق الخولى فى ضيافة موقع دوت الخليج غدا كيف تأمل حديثه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاستراتيجية؟ وما العائد على المواطن المصرى منها خلال الفترة المقبلة ؟ وكيف تمثل أمل جديد فى الجمهورية الجديدة؟ وماذا عن تقصير الحكومة فى عدم أنشاء بعض الوزارات لوحدات حقوق الإنسان بداخلها؟ وهل التمويل متناهى الصغر يخدم التمكين الإقتصادى للمرأة؟ وماذا عن إهتمامه بقضية الدمج المجتمعى للشباب المفرج عنهم؟ وهل حسمها يحتاج لتشريعات جديدة أيضا؟ «توثيق الطلاق واستراتيجية حقوق الإنسان»..النائب طارق الخولى فى ضيافة موقع دوت الخليج غدا النائب طارق الخولى يتحدث أيضا عن ملف الأحوال الشخصية والجرأة المطلوبة لتوثيق الطلاق..وكيف سيتم حسم الخلافات العنيفة بشأنه؟

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