صور.. هبوط أرضى بشارع إسماعيل صبرى فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى الجمرك يفيد حدوث هبوط أرضى بشارع إسماعيل صبرى مع طريق 26 يوليو، وانتقل مسئولى الحى إلى موقع البلاغ. وقال حسام الشيخ، رئيس حى الجمرك، إنه تم فحص موقع الهبوط بالتنسيق مع قسم شرطة الجمرك والصرف الصحى وشركة مياه الشرب. وأوضح رئيس الحى، أنه تم البدء فى إصلاح ورصف موقع الهبوط وإعادة الطريق إلى طبيعته، لضمان استمرار حركة المرور، مؤكدا عدم حدوث أى خسائر.

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