كيف نجحت مصر فى تمكين المرأة ؟ .. تقرير التنمية البشرية 2021 يجيب

جدة - نرمين السيد - وبالفعل حصدت المرأة مكاسب ضخمة، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تحصل عليها من قبل، حيث وصلت إلى مستوى تاريخى فى التمكين السياسى والاقتصادى، وتواجدت بقوة فى جميع المناصب الحكومية، والإنجازات التى حدثت فى ملف تمكين المرأة والمرحلة الجديدة التى تعيشها حاليا.

وهذا ما أكده تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، الذى أطلقه اليوم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

إدماج المرأة وقضاياها فى السياسات المختلفة

وقال تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، إنه فيما يتعلق بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، فقد بذلت مصر خلال السنوات القليلة الماضية عديدا من الجهود لتعزيز إدماج المرأة وقضاياها فى السياسات المختلفة، وتعزيز دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

فشهدت مصر منذ عام 2014 جهودا كبيرة فى تعزيز مصر لدور المرأة وتمكينها كشريك لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر التقرير أن مصر فى عام 2017 تبنت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تعد الأولى من نوعها فى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 على كافة الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحماية.

المرأة فى مناصب مهمة

ووصلت المرأة المصرية لكثير من المناصب التى لم تصل لها من قبل، فتجاوز تمثيل المرأة فى مجلسى النواب (28%) والشيوخ (14%) الحدود الدنيا المنصوص عليها فى الدستور (25% و10%). وفى الحيز التنفيذى بلغت حصة المرأة 25% من الوزراء و27% من نواب الوزراء و31% من نواب المحافظين.

تعيين المرأة فى جميع المؤسسات القضائية

وتبذل وزارة العدل حاليا العديد من الجهود من أجل تعيين المرأة فى جميع المؤسسات القضائية وكافة المستويات بما فى ذلك المناصب القيادية فى الهيئات القضائية ومجلس الدولة والنيابة العامة، إذ طورت مصر عددا من الآليات المساعدة، من بينها معايير لاختيار المرشحين لتولى المناصب القضائية تجعل الأولوية للكفاءة وتتجنب التمييز ضد المرأة.

وتقدمت مصر فى ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والصغيرة فتجاوز عدد المستفيدات من التمويل متناهى الصغر ضعف عدد المستفيدين وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين فى التعليم ما قبل الجامعى ما بين العامين 2010 / 2011 – 2019 / 2020.

تحسينات جذرية فى صحة المرأة

وشهدت صحة المرأة تحسينات جذرية مع إطلاق حملة صحة المرأة المصرية وارتفع معدل توقع العمر عند الميلاد للنساء وشهد معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حى انخفاضا ملحوظا من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حى إلى 44 حالة خلال السنوات 2010 و2018 على التوالى.

وتم تعزيز التشريعات والقوانين التى توفر الحماية للنساء والفتيات فتم تجريم التنمر وتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث وتقوية الإجراءات التنفيذية لتطبيق تلك التشريعات.

ولمواجهة جائحة كوفيد-19 تبنت مصر سياسات استجابة سريعة وحاسمة لمعالجة تأثير الجائحة على المرأة فصنفت ضمن الدول الرائدة على مستوى العالم فى هذا المجال والأولى على مستوى دول شمال أفريقيا وغرب آسيا.