فيديوجراف- مصر المسيرة والمسار.. تقرير التنمية البشرية 2021

جدة - نرمين السيد - وضع تقرير التنمية البشرية 2021، الذى أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإنسان المصرى فى قلب البرنامج الوطنى للإصلاح تأكيدا للحق فى التنمية.





ويؤكد التزام مصر بالنهج التنموى الذى يضع البشر فى قلب عمليات التنمية، كما يرصد استثمار مصر فى تنمية رأس مالها البشرى فى كافة المجالات. كما أثبت التقرير نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى تحسين مؤشرات الاقتصاد، حيث عكفت مصر على الاستفادة من أصولها الطبيعية وتبنى نهج الإدارة الواعية. ووثق أيضا الجهود التى بذلتها مصر لتعزيز إدماج المرأة وقضاياها فى السياسات المختلفة، فيما تتبع التقرير سعى مصر لتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة. ويؤكد التقرير أنه يمكن مواجهة التحديات التنموية من خلال ترتيب الأولويات، مبينا سعى الحكومة فى تعزيز قدرات مصر العملية لاستكمال مسيرتها التنموية، كما استعرض خطوات عملية لضمان الحق فى التنمية وتعزيز كفاءة الخدمات العامة.

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