بيليه: خرجت من العناية المركزة وجاهز للعب مباراة 90 دقيقة وبالوقت الإضافى

طمأن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، محبيه وعشاقه حول العالم، على حالته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا، مؤكدا أنه خرج من غرفة العناية المركزة وأن صحته جيدة وعلى استعدادا للعب مباراة 90 دقيقة وأيضا بالوقت الإضافى، مقدما الشكر للآلاف من محبيه على رسائل الدعم والحب.

أحدث صورة للأسطورة بيليه

ونشر بيليه، صورة له عبر حسابه على انستجرام، بعد خروجه من غرفة العناية، صحبها بتعليق: "أصدقائى، هذه رسالة لكل واحد منكم، لا تفكر لمدة دقيقة فى أننى لم أقرأ آلاف الرسائل المحبة التى تلقيتها هنا، شكراً جزيلاً لكل واحد منكم خصص دقيقة من يومه لإرسال رسالة طاقة إيجابية من الحب والحب والحب".

وأضاف بيليه: "لقد غادرت بالفعل وحدة العناية المركزة وأنا فى غرفتى، أستمر كل يوم أكثر سعادة، مع الكثير من الاستعداد للعب 90 دقيقة، بالإضافة إلى وقت إضافى، سنكون معا قريبا".

ونُقل بيليه، إلى المستشفى الأسبوع الماضى، وأجرى السبت جراحة لاستئصال ورم فى القولون، واكتشف الأطباء وجود ورم فى القولون خلال فحوصات روتينية خضع لها بيليه الأسبوع الماضى، بعدما كانت تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أكده اللاعب السابق.