ليفاندوفسكى يضيف ثانى أهداف البايرن ضد برشلونة فى الدقيقة 56.. فيديو

أحرز النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني الهدف الأول في شباك برشلونة الإسبانى، بالدقيقة 56 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 / 2022، لتصبح النتيجة تقدم البافارى 2-0.

تشكيل بايرن ميونخ ضد برشلونة

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو، زوله، بافارد، كيميتش

خط الوسط: جوريتزكا، ديفيز، توماس مولر

خط الهجوم: ليفاندوفسكى، جمال موسيالا، ليروى سانىتشكيل برشلونة ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أوراخو، بيكيه، جارسيا

خط الوسط: بوسكيتس، دى يونج، سيرجى روبيرتو، جوردى ألبا

خط الهجوم: ممفيس ديباى، لوك دى يونج، بيدرى

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة لكونها تعد ثأرية لما تحمله من ذكرى كارثية لبطل إسبانيا بعد الخسارة في المواجهة الأخيرة بينهما بثمانية أهداف لهدفين لصالح البافاري بنفس المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم صراع من نوع خاص بين رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة وجوليان ناجلسمان مدرب البايرن، في ظل الرغبة الجامحة للمنافسة بقوة على حصد لقب النسخة الحالية.

ويسعى كومان إلى الفوز أمام البايرن لمحو الصورة السيئة بعد آخر مواجهة بينهما، بالإضافة إلى توجيه رسالة قوية لجميع المنافسين بأن البارسا قادم للمنافسة على جميع الألقاب في الموسم الحالي، بعدما قام بترتيب أوراقه عبر تدعيم الصفوف عقب الرحيل المفاجئ للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

في المقابل، يأمل ناجلسمان مواصلة تفوق البافاري أمام برشلونة، بالإضافة إلى استمرار تقديم مستوى مميز في الموسم الحالي على غرار ما يقدمه في بطولة الدوري الألماني.

وتواجه الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا 9 مرات، وفاز نادي برشلونة في مباراتين فقط، بينما انتصر بايرن ميونيخ في 6 مواجهات، وانتهت مواجهة وحيدة بالتعادل.