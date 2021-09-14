أبرز  60 صورة  لموقع دوت الخليج فى إحتفالية النادى الأهلى بالنجمة العاشرة«خاص»

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رصد موقع دوت الخليج احتفالية تدشين النجمة العاشرة على "تي شيرت" النادي الأهلى اليوم الثلاثاء، وذلك بالصور والفيديو، حيث الحضور إقتصر على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام. حيث جاء تقليص عدد الحضور لالتزام النادي بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الجميع.

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