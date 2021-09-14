وزيرة التخطيط: تقرير التنمية البشرية2021 اعتمد على باحثين يتمتعون بالشفافية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير التنمية البشرية 2021، الصادر عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة مجرد من المجاملات، واعتمد على باحثين مستقلين يتمتعون بالحياد والشفافية، لافتة فى هذا الإطار إلى أن آخر تقرير عن التنمية البشرية فى مصر كان منذ 10 أعوام.





وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتى" الذى يعرض على قناة صدى البلد مع الإعلامى أحمد موسى، أن مصر واجهت تحديات كبيرة مثل الإرهاب وجائحة كورونا ورغم ذلك حققت نموا اقتصاديا كبيرا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تحسين حياة المواطنين، حيث نجحت فى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة لتحسين حياة المصريين. وفيما يتعلق بقضية الزيادة السكانية، لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن خطة لتوعية المرأة وتمكينها من أجل مواجهة الزيادة السكانية، منوهة إلى أن الدولة تستهدف خصائص سكانية جيدة فى مجالات الصحة والتعليم والغذاء، وتعمل على توفير أماكن ملائمة للأطفال فى المدارس.

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