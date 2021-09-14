أحرزه في الدقيقة 85 .. ليفاندوفسكى يدمر برشلونة بالهدف الثالث للبايرن

أحرز روبرت ليفاندوفسكى، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني الهدف الثالث في شباك برشلونة الإسبانى، بالدقيقة 85 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 / 2022.

تشكيل بايرن ميونخ ضد برشلونة

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو، زوله، بافارد، كيميتش

خط الوسط: جوريتزكا، ديفيز، توماس مولر

خط الهجوم: ليفاندوفسكى، جمال موسيالا، ليروى سانى

تشكيل برشلونة ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أوراخو، بيكيه، جارسيا

خط الوسط: بوسكيتس، دى يونج، سيرجى روبيرتو، جوردى ألبا

خط الهجوم: ممفيس ديباى، لوك دى يونج، بيدرى

ويأمل ناجلسمان مواصلة تفوق البافاري أمام برشلونة، بالإضافة إلى استمرار تقديم مستوى مميز في الموسم الحالي على غرار ما يقدمه في بطولة الدوري الألماني.

وتواجه الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا 9 مرات، وفاز نادي برشلونة في مباراتين فقط، بينما انتصر بايرن ميونيخ في 6 مواجهات، وانتهت مواجهة وحيدة بالتعادل.

وسجل لاعبو برشلونة في شباك بايرن ميونخ 13 هدفًا، بينما سجل لاعبو العملاق البافاري في شباك البلوجرانا 22 هدفًا..

بينما حقق بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا في 6 مرات، ثلاث منهم متتاليين (1973-74، 1974-75، 1975-76) على حساب أتلتيكو مدريد وليدز يونايتد وسانت إتيان، أما المرة الرابعة كانت على حساب فالنسيا موسم 2000-2001 بركلات الترجيح، والخامسة كانت على حساب بوروسيا دورتموند في موسم 2012-2013 بهدفين لهدف، بينما كانت السادسة والأخيرة على حساب باريس سان جيرمان في 2020.