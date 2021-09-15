حماية المستهلك: فاتورة الشراء هى الضامن الوحيد لاسترداد حق المواطن

جدة - نرمين السيد - دعا المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء لأنها الضامن الوحيد لاسترداد حق المستهلك فى حال وجود أى خلل بالصناعة، مشيرا إلى إحالة 428 شكوى للنيابة العامة، فيما يتعلق بالسلوك الخادع للمستهلك.





وفى حواره مع الإعلامى رامى رضوان، على فضائية dmc، أوضح أنه جرى حل 96% من الشكاوى المرسلة للجهاز، منها 94% تم حلها بالتفاوض المباشر بين الطرفين محل النزاع، مشيرا إلى تحسين جودة المنتج، بالتزامن مع زيادة وعى المواطن فى وجود جهاز حماية المستهلك.

وأضاف حسام الدين، أن هناك غرامات تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه على الشركات المنتجة، وتورد فى النهاية إلى الدولة المصرية، مؤكدا أن الجهاز لا يجور على أحد، لكنه يعتبر طرفا أصيلا فى حل النزاعات.

وتابع: "المواطن يحتاج توعية أكثر عن طريق التواصل مع الجهاز سواء من خلال الموقع أو الأرقام المعلنة، ونحن لدينا نسبة إنجاز مرتفعة فى التعامل مع المواطنين".

وبين: "الجهاز يتعامل مع شكوى ورقابة جودة المنتج قبل نزوله الأسواق، ولدينا حملات تبحث مشكلات التجارة الأون لاين، كما لدينا أيضا العميل المتخفى وهذه مستحدثة ولا أحد يعلم عنها حاجة ويعمل على رصد المخالفات بالأسواق".

واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك، حديثه بمناشدة المواطنين بعدم الشراء من على صفحات التواصل الاجتماعى إلا عن طريق مصادر موثوقة، حتى لا يقعوا فريسة للنصب الإلكترونى.