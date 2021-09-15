وفى حواره مع الإعلامى رامى رضوان، على فضائية dmc، أوضح أنه جرى حل 96% من الشكاوى المرسلة للجهاز، منها 94% تم حلها بالتفاوض المباشر بين الطرفين محل النزاع، مشيرا إلى تحسين جودة المنتج، بالتزامن مع زيادة وعى المواطن فى وجود جهاز حماية المستهلك.
وأضاف حسام الدين، أن هناك غرامات تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه على الشركات المنتجة، وتورد فى النهاية إلى الدولة المصرية، مؤكدا أن الجهاز لا يجور على أحد، لكنه يعتبر طرفا أصيلا فى حل النزاعات.
وتابع: "المواطن يحتاج توعية أكثر عن طريق التواصل مع الجهاز سواء من خلال الموقع أو الأرقام المعلنة، ونحن لدينا نسبة إنجاز مرتفعة فى التعامل مع المواطنين".
وبين: "الجهاز يتعامل مع شكوى ورقابة جودة المنتج قبل نزوله الأسواق، ولدينا حملات تبحث مشكلات التجارة الأون لاين، كما لدينا أيضا العميل المتخفى وهذه مستحدثة ولا أحد يعلم عنها حاجة ويعمل على رصد المخالفات بالأسواق".
واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك، حديثه بمناشدة المواطنين بعدم الشراء من على صفحات التواصل الاجتماعى إلا عن طريق مصادر موثوقة، حتى لا يقعوا فريسة للنصب الإلكترونى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حماية المستهلك: فاتورة الشراء هى الضامن الوحيد لاسترداد حق المواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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