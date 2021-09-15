الكنيسة تنفى شائعة وفاة الأنبا كيرلس

جدة - نرمين السيد - وقالت الكنيسة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إن الأنبا كيرلس عاد بسلامة الله بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التى تعرض لها مؤخرًا، وذكرت أن نيافته توجه إلى مقره بدير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادى لقضاء فترة النقاهة حسب نصيحة الأطباء، وكان فى استقباله عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.
كان الأنبا كيرلس، قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوعين، دخل على إثرها إحدى المستشفيات، ليخضع للعلاج تحت إشراف فريق من الأطباء، حتى تعافيه وخروجه اليوم.
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