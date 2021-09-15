بثلاثية مذلة ..بايرن ميونخ يقسو علي برشلونة فى دورى أبطال أوروبا.. فيديو

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني، فوزا كبيرا على مضيفه برشلونة الإسبانى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 / 2022.بايرن ميونخ ضد برشلونة

أحرز توماس مولر هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 34 من زمن المباراة.

وأضاف النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى الهدف الثانى للعملاق البافارى في الدقيقة 56 من زمن المباراة، ثم اختتم مهاجم البايرن ثلاثية بايرن ميونخ في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وخاض بايرن ميونخ مواجهة برشلونة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: مانويل نوير / خط الدفاع: أوباميكانو، زوله، بافارد، كيميتش / خط الوسط: جوريتزكا، ديفيز، توماس مولر / خط الهجوم: ليفاندوفسكى، جمال موسيالا، ليروى سانى.

فيما جاء تشكيل برشلونة ضد بايرن ميونخ، كالتالى: حراسة المرمى: تير شتيجن / خط الدفاع: أوراخو، بيكيه، جارسيا / خط الوسط: بوسكيتس، دى يونج، سيرجى روبيرتو، جوردى ألبا / خط الهجوم: ممفيس ديباى، لوك دى يونج، بيدرى.

بهذه النتيجة، يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعدما حصد أول 3 نقاط في مشواره بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا، فيما تذيل برشلونة الترتيب بدون أي رصيد من النقاط، بينما احتل فريق بنفيكا ودينامو كييف المركزين الثانى والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما عقب تعادلهما سلبيا في نفس التوقيت.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للفريق الكتالونى في دوري أبطال أوروبا بدون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذى غادر في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وتواجه الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا 11 مرة سابقة قبل مواجهة الثلاثاء، وفاز نادي برشلونة في مباراتين فقط، بينما انتصر بايرن ميونيخ في 7 مواجهات، وانتهت مباراتين بينهما بالتعادل بالتعادل.