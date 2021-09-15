/650215/تلميحات-عدوانية-وحرب-نسائية-بسبب-عودة-النقاز-للزمالك

فور الإعلان عن عودة الدولي التونسي حمدي النقاز مرة أخرى إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، كان هناك الكثير ما أثار الجدل من ردود أفعال وحرب نسائية خاصة.

ورحل النقاز من قبل عن الزمالك بعدما فسخ عقده من طرف واحد الأمر الذي جعل البعض يشير إلى أن اللاعب ترك الفريق في وقت صعب هاربا ولا يستحق العودة مرة أخرى.

ولكن تبدو الأزمة واضحة بين النقاز وحمزة المثلوثي مواطنه والظهير الأيمن للزمالك حاليا والذي قدم مستوى مميز خلال المباريات الأخيرة له مع الزمالك في بطولة الدوري لذلك كانت عودة النقاز مثيرة لغضب المثلوثي وبعض اللاعبين في الزمالك الذين اعتبروا أن اللاعب ترك الفريق هاربا في وقت صعب خلال الفترة الأولى.

تلميحات عدوانية وحرب نسائية بسبب عودة النقاز للزمالك

ولمح محمد عبد الغني مدافع الزمالك إلى غضبه من عودة النقاز عن طريق ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتب خلاله: "الناس بتشتري رضا المعووج وتتعوج على اللي شاري" الأمر الذي أثار الجدل حول رفض عبد الغني لعودة النقاز.

المثلوثي وجه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تشير إلى أنه لم يكن يرغب في عودة منافسه على مركزه حيث كتب الناس معادن ونفائس فيهم الغالي وفيهم الرخيص وأعادت زوجة المثلوثي نشر هذا الحديث لترد زوجة النقاز بتلك الكلمات:"مهما تعددت قوتك أظل نقطة ضعفك" الأمر الذي تسبب في حرب نسائية بين زوجة النقاز وزوجة المثلوثي.

عودة النقاز لنادي الزمالك

ودعم عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك الثنائي بنشره صورته مع النقاز وصورة أخرى مع المثلوثي ليكون محايدا وبين هذا وذاك تبدو الأمور مشتعلة في الزمالك بسبب عودة اللاعب الدولي التونسي مرة أخرى.