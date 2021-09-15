/650216/خاص--مفاجأة-بخصوص-إعارة-حارس-الزمالك-لـ-فيوتشر
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل جديدة بخصوص رحيل محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، إلى نادي فيوتشر.
وقال المصدر أن الصفقة تمت بنجاح بين مسئولي الزمالك ونظائرهم في فيوتشر، مشيراً إلى أن مسئولي النادي الأبيض قاموا بإرسال الموافقة الخاصة بإعارة اللاعب لناديه الجديد بشكل رسمي لمدة موسم.
رحيل جنش عن نادي الزمالك
وأكد المصدر أن هناك جلسة جمعت بين حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير شؤون نادي الزمالك، وحسام المندوه عضو اللجنة وأحمد دياب المسؤول عن نادي فيوتشر تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.
وشدد المصدر قائلاً إن الصفقة تمت بدون مقابل خاصة في ظل خروج اللاعب من الزمالك بناءً على رغبة النادي الأبيض وليست رغبته.
وكانت هناك أزمة نشبت بين جنش والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بسبب جلوس اللاعب على مقاعد البدلاء لحساب محمد أبوجبل، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ قرار من قبل المدرب برحيل اللاعب وعدم استمراره ضمن صفوف الزمالك.
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