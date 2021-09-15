/650217/خاص--الزمالك-يجدد-المفاوضات-مع-نجم-الطلائع

وقال المصدر أن مسئولي الزمالك فتحوا خط المفاوضات مرة أخرى مع نظائرهم في طلائع الجيش من أجل حسم صفقة مهند لاشين لاعب وسط الفريق العسكري.

الزمالك يجدد المفاوضات مع نجم الطلائع

وكان الزمالك تفاوض من قبل مع طلائع الجيش عن طريق فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس إدارة النادي الأبيض من أجل الحصول على خدمات اللاعب، ولكن المفاوضات توقفت بسبب طلبات طلائع الجيش لإتمام الصفقة التي تمثلت في الحصول على قيمة مالية بخلاف التعاقد مع لاعبين من الزمالك على سبيل الإعارة وهو ما رفضه وقتها مسؤولو القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن الزمالك فتح خط المفاوضات من جديد مع طلائع الجيش لاسيما في ظل إصرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك التعاقد مع لاعب وسط جديد، بخلاف صعوبة إتمام صفقة نبيل عماد دونجا من بيراميدز بعد أن طلب مسؤولو الأخير الحصول على 20 مليون جنيه كاش نظير بيع اللاعب.

وشدد المصدر قائلاً إن مهند لاشين يضغط هو الآخر على مسئولي طلائع الجيش من أجل الموافقة على إتمام صفقة انتقاله إلى الزمالك، في ظل تمسكه بالانتقال إلى القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

ويلعب مهند لاشين في مركز خط الوسط سواء رقم 6 أو رقم 8 وهو الأمر الذي أدى إلى منح كارتيرون موافقته لمسئولي الزمالك من أجل التعاقد مع اللاعب في ظل تفضل المدرب للتعاقد مع اللاعب الذي لديه مرونة تكتيكية ويجيد اللعب في أكثر من مركز.