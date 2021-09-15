/650218/محمد-عبد-المنصف-لو-بلعب-في-الزمالك-حاليا-لشاركت-أساسيا-مع-منتخب-مصر-والحفاظ-على-فضيحة-الحضري-سبب-ابتعادي-عن-أمم-أفريقيا-2010

أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق، أنه كان يتمنى التواجد داخل فريق الكرة بالنادي خلال الفترة الحالية، وأن ذلك كان سيكون له عامل مؤثر في الفوز بالبطولات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" ندمت للغاية بسبب رحيلي عن نادي الزمالك، وتواجدي في الفترة التي لم يكن فيها النادي موفقا ومع مجموعة من اللاعبين ليس لديهم خبرات كافية، ولو كنت متواجد حاليا مع الفريق بالمستوى الحالي، كنت سأقدم مستويات جيدة للغاية".

وتابع" المستوى الذي أقدمه حاليا يؤهلني للعب أساسيا مع منتخب مصر، ولكن عدم لعبي في نادي الزمالك لم يكن له التوفيق في هذا الأمر، والأهم في كرة القدم البطولات والمستوى ليس في المقام الأول، وتعرضت للظلم في بعض الأحيان مع منتخب مصر".

أسباب رحيل محمد عبد المنصف عن الزمالك ومنتخب مصر

وواصل" ابتعدت عن منتخب مصر عام 1998 بسبب إصابتي مع فريق مزارع دينا، خلال لقاء أسوان، وتواجدت لمدة 4 سنوات مع الراحل محمود الجوهري، وكانت آخر فتراتي مع منتخب مصر في عام 2009، ولم أتمكن من التواجد في بطولة أمم أفريقيا 2010".

وأستكمل" تعرضت للظلم مع منتخب مصر في عام 2009، ولعبت مباراة السودان بالخرطوم، ولم أكن أساسيا في المباراة، ولعب عصام الحضري الشوط الأول ودخل مرماه هدفين، وشاركت في الشوط الثاني وانتهت المباراة برباعية نظيفة لمنتخب السودان".

وأختتم" هذه المباراة مشاركتي فيها كانت لابد أساسيا ولكن المدير الفني قرر إشراكي من أجل الحفاظ على عصام الحضري، وكان ذلك بمثابة الظلم لي ولم أتواجد مع منتخب مصر بعد ذلك نهائيا".