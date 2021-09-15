الهيئة القومية للأنفاق تعلن موعد الانتهاء من مونوريل العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة هو من أحدث وسائل النقل الكهربائى فى العالم، ويسع لـ1400 راكب، لافتا إلى أنه يعمل بدون سائق، ويتم التحكم فيه من خلال غرفة عمليات مركزية.





وقال، خلال حواره لـ برنامج "الحياة اليوم"، والذى يذاع على قناة "الحياة" الفضائية: "المونوريل يسير بسرعة 90 كيلو مترا فى الساعة، ومجهز بكل التجهيزات الخاصة ووسائل الانتقال بين الركاب، وغرف التحكم عند الحاجة، وتتم قيادته عن بعد". أضاف: "هناك 30 محطة غرب النيل أما شرق النيل بها 22 محطة الشبكة كلها متصلة ببعضها، وصلنا إلى نسبة 30% من المونوريل والجزء الصعب قد انتهى ومونوريل شرق النيل وصلنا إلى 37% منه". وشدد والى على أنه سيتم الانتهاء من المونوريل كاملا خلال شهر يونيو فى العام المقبل 2022، لافتا إلى أنه خلال العام نفسه سيتم الانتهاء من مونوريل 6 أكتوبر.

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