/650219/محمد-عبد-المنصف-الأندية-الأوروبية-لا-تريد-التعاقد-مع-محمد-الشناوي-لهذا-السبب-وقرار-رحيل-جنش-عن-الزمالك-تأخر-كثيرا

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، أن محمد الشناوي حارس الأهلي يمتلك مقومات كبيرة للغاية، ويستحق المكانة التي وصل إليها حاليا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" أشك في تواجد عروض أوروبية لمحمد الشناوي، وأرى أن العروض خليجية فقط، لأنه لا يستطيع اللعب بالقدم، وهو ما تحتاجه الأندية الأوروبية حاليا، وهذا الأمر هو الخطأ الوحيد له حاليا".

رأي محمد عبد المنصف في مستوى محمد الشناوي

وتابع" يتميز محمد الشناوي في التصدي لكل الكرات الخطيرة، والعرضيات الجانبية، ويساهم ذلك في زيادة المستوى دائما، وأنصحه فقط أن يلعب بالقدم لأنه يستطيع اللعب بالقدم جيدا لأن الأندية الأوروبية تحتاج هذه الفنيات، ولن يستطيع أحد الحديث عن السلبيات التي أحدث عنها بخصوص محمد الشناوي".

وأردف" قرار نادي الزمالك بخروج محمود جنش ومحمد صبحي للإعارة هذا الموسم هو قرار جيد للغاية، لأن ذلك يزيد من المشاكل داخل الفريق، وكان لابد من حدوثها منذ الموسم الماضي، ويأتي ذلك في مصلحة نادي الزمالك ومنتخب مصر للظهور بشكل جيد".

وأختتم" سعيد بتواجدي في منصب مدير الكرة بنادي وادي دجلة، وكانت خطوة جيدة للغاية، وكانت بها اكتساب للخبرات، ول، أعمل مدير كرة في المستقبل، وسأحسم قراري عن اسم النادي الذي سوف أنتقل إليه الموسم القادم، وهو أحد الأندية الكبيرة في الدوري المصري".