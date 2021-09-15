فيديو - نظافة وتجميل القاهرة تعلن رقما صادما عن حجم القمامة فى الشوارع

جدة - نرمين السيد - وقال، فى مداخلة لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة CBCالفضائية، إنه يُجرى جمع 19 ألف طن من القمامة يوميا من 4 مناطق بالقاهرة هى "الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية"، مؤكدا الوصول إلى جمع القمامة من المنازل بنسبة 100% فى الفترة المقبلة.
وأضاف الشرشابى أنه تجرى إزالة التراكمات من منطقة سور مجرى العيون حتى يتم تطهير المنطقة بالكامل، ثم الانتقال إلى كل منطقة بالقاهرة لتنظيفها.
جدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية أعلنت أنه تم حتى الآن إنفاق نحو 2.9 مليار جنيه على مشروعات منظومة المخلفات الجديدة فى المرحلتين الأولى والثانية، لافتة إلى أن هذه المشروعات تتضمن إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة للمساهمة فى رفع كفاءة الجمع والنقل للمخلفات ليشعر المواطن بتحسن فى مستوى الخدمة.
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