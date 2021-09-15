شادي محمد رداً على موضوع الساعات.. أقل عضو في الأهلي يقدر يشتري 2000 ساعة.. وصمت مجلس الادارة في الرد على المهاترات كان السبب في تحقيق الانجازات الحالية

/650221/شادي-محمد-ردا-على-موضوع-الساعات-أقل-عضو-في-الأهلي-يقدر-يشتري-2000-ساعة-وصمت-مجلس-الادارة-في-الرد-على-المهاترات-كان-السبب-في-تحقيق-الانجازات-الحالية

أكد شادي محمد، نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي تحمل مروان محسن كثيرا، ولكنه لم يتحدث عن الأداء الفني له خلال فترة تواجده مع الأهلي، حتى لا يحدث له مثلما حدث مع مؤمن زكريا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" تقابلت مع مؤمن زكريا قبل الإصابة التي حدثت له وكان يشعر بالتوتر والقلق الشديد بسبب هبوط المستوى، وحدث بعد ذلك ما حدث له بسبب الضغوط من بعض الجماهير والإعلام في تلك الفترة، ويجب احترام اللاعبين وتقديرهم جيدا لأن كل لاعب يلعب حسب خطة المدرب خلال المباراة".

وتابع" إدارات الأندية لا تفكر في مثل هذه الأمور، وتأخذ القرارات بإنهاء التعاقد في نهاية الموسم بشكل طيب، ونصحت مروان محسن بعدم الالتفات للانتقادات الجماهيرية والاعلامية حتى لا يحدث لهم أي تعب نفسي والدخول في دوامة آخرى مثلما حدث مع مؤمن زكريا، وأن هناك عدد من اللاعبين لا يستحق التواجد داخل النادي الأهلي".

شادي محمد يحذر الجماهير بسبب مروان محسن

وواصل" مجلس إدارة الأهلي تعرض لضغوط صعبة خلال أول عامين، وتم اتهامهم بأمور غير مقنعة ومنها الساعات، وأن أقل عضو في مجلس الأهلي يستطيع شراء 2000 ساعة، وكل من كان يتحدث عنهم يعلم مدى قوتهم واحترامهم الشديد للجميع، ومثل هذه الأحاديث كانت صعبة على الجماهير، وغير مقبول ومن الطبيعي تواجد الأخطاء داخل مجلس الإدارة وتم حلها بعد ذلك".

واختتم" ثقافة السكوت من مجلس الأهلي في البداية، كانت حاسمة، ودائما الصمت لغة العظماء، وفاز الفريق ونجح، وقدم المجلس التواجد للجهات المحققة من أجل الكشف على كل ما يحدث داخل النادي، وعدم الخروج في الاعلام كان سبب النجاح لأن ذلك يقلل من هيبة النادي، واسم النادي الأهلي كبير والسكوت يكفي للرد على كل المشككين، والعالم أجمع حاليا يتحدث عن موسيماني مدرب الأهلي لأنه مدرب النادي الأهلي".