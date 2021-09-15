هيئة الثروة السمكية : إنتاج البحيرات وصل لـ 220 ألف طن خلال عام

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والمذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، إن الإنتاج السمكى من البحيرات فى مصر العام الماضى 2020 وصل إلى 220 ألف طن، مشددا على أنه كان هناك كثير من التعديات على تلك البحيرات المهمة.
ولفت رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أنه تم تطوير بحيرة المنزلة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى وإزالة الحشائش الموجودة فى البحيرة، كما تمت إزالة أكثر من 5000 حالة تعد على البحيرة.
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