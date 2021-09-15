الفقى : يجب مخاطبة إسرائيل بلغة مختلفة.. هناك آراء كثيرة تدعم الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن من ضمن هذه الأمور هى نسبة المشاركة الانتخابات المغربية، التى يعتبرها إحدى العلامات المضيئة.

وأضاف أنه أصبح هناك اهتمامات وآراء كثيرة تتعاطف مع الشعب الفلسطينى الذى يحارب وحيدًا ويدفع فاتورة يومية من أجل قضيته، على وجه لا يمكن تجاهله، مما يتطلب مخاطبة إسرائيل بلغة مختلفة.

وأشاد الفقى بـ الرئيس التونسى قيس سعيد، وقراراته الأخيرى لـ إنقاذ تونس، مشيرًا إلى أن دوره سينعكس على القمة العربية المقبلة بالتعاون مع رؤساء الدول العربية الذين يتقدمهم الرئيس عبدالفتاح السيسى".