طقس الأربعاء .. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة .. القاهرة 31

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء جنوب البلاد. وعن الظواهر الجوية تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - دمياط – العريش" على فترات متقطعة. طقس اليوم وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 31 22 الإسكندرية 28 23 وادى النطرون 29 23 طنطا 31 22 شبين الكوم 31 22 دمنهور 31 22 بلطيم 30 24 مطروح 28 22 السلوم 29 22 سيوة 31 22 بورسعيد 30 24 دمياط 28 22 الزقازيق 31 22 المنصورة 31 22 الاسماعيلية 32 22 السويس 32 23 العريش 29 23 رفح 29 22 رأس سدر 34 23 نخل 33 16 نويبع 34 24 طابا 34 22 كاترين 28 17 الطور 34 25 شرم الشيخ 36 28 الغردقة 37 27 مرسى علم 36 27 الفيوم 33 24 بنى سويف 33 23 المنيا 33 24 أسيوط 33 23 سوهاج 36 24 قنا 37 24 الأقصر 38 25 أسوان 39 25 ادفو 39 25 أبوسمبل 39 25 الوادى الجديد 37 25 حلايب 34 28 شلاتين 38 29

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