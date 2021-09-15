تسلم الرئيس السيسى تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى وتحت عنوان "شهادة نجاح للدولة والشعب على تجاوز التحديات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر، ليس فقط شهادة للدولة المصرية، ولكنها شهادة نجاح الشعب المصرى الذى تحمل كثيرا حتى استطاع تجاوز تحدياته الصعبة، مشيرا إلى أن الشعب تحمل الكثير من التبعات التى واكبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى مثل عبئا على المجتمع بالكامل على اختلاف مستوياته، وقال إن المصريين استطاعوا من خلال صبرهم وتحملهم الخروج بهذا التقرير المشرف.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى أمس، تعقيبا على الحلقة النقاشية التى شهدت الإعلان عن تفاصيل تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021 بعنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار".

وطالب الرئيس خلال كلمته بضرورة الإشارة فى التقارير المقبلة إلى الظروف التى أحاطت بمصر والمنطقة بالكامل خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى وجود نحو 6 ملايين ضيف فى مصر يعيشون جنبا إلى جنب مع الشعب المصرى على الرغم من ذلك استطاع الشعب المصرى تجاوز تلك التحديات.

وأوضح الرئيس أنه بجانب إجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفقر، جاء مشروع حياة كريمة لتطوير جميع قرى الريف المصرى الذى تم رصد أكثر من 700 مليار جنيه لتنفيذه خلال ثلاث سنوات بدلا من عشر سنوات، مطالبا بتسجيل تلك النقطة فى التقرير المقبل الذى سيصدر بعد عامين، مشيرا إلى أن هذا المشروع سوف يحول حياة أكثر من 58 مليون مصرى للأفضل، ومشددا على أن الدولة مصرة على تنفيذ المشروع بالكامل فى جميع المجالات سواء فى الصرف الصحى أو المدارس أو باقى الأنشطة الأخرى، وأن التقرير المقبل سيرصد حجم التطور الهائل على المستوى القومى.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر أنفقت منذ عام 2014 نحو 600 إلى 700 مليار جنيه لمشروعات معالجة مياه الصرف الصحى فقط، مطالبا الحكومة بتنظيم رحلات إلى البحيرات المصرية التى أعادتها الدولة كما كانت فى السابق مثل بحيرة المنزلة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بعمل غير مسبوق فى مصر والمنطقة من خلال معدلات عمل غير مسبوقة، ولم نترك قطاعا إلا وتم التدخل فيه لمعالجته، وطالب الرئيس السيسى بأن يتم تنظيم تلك الرحلات للجامعات ووسائل الإعلام ليسعد الشعب بإنجازه، وطالب الحكومة بتوفير كل البيانات الخاصة بالتقرير.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس أمس ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كل الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصــولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى الهام برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الجارى.

وأشـــار الــرئــيــس السيسى إلــى أهمية منع التدخلات الخارجية التى تهدف فى الأســاس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبى، وكذا إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضــى الليبية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمــس عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن اللقاء تناول التباحث حــول آخــر التطورات على الساحة الليبية فى ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التى تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسى والأمنى جزءا من استقرار مصر.

مــن جانبهما، أعـــرب المشير خليفة حفتر وعقيلة صــالــح عــن تقديرهما الكبير للدور المصرى الــرائــد، وجهودها الحثيثة والصادقة فــى دعـــم ومــســانــدة أشــقــائــهــا فــى ليبيا منذ انــدلاع الأزمــة وحتى الآن فى إطــار العلاقات الممتدة والأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مــعــربــان عــن تقديرهما للرئيس والــشــعــب المــصــرى لــلــوقــوف بجانب أشقائهم الليبيين فى إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم فى المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، عن طريق المساهمة فى توحيد الجيش، فضلا عن التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة.

كــمــا أكـــدا مواقفهما مــع المــنــظــور المــصــرى لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خــاصــة ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والــبــرلمــانــيــة قبل نهاية الــعــام الجــــارى، وذلــك بالتوازى مع تعزيز المسار الأمنى من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضــى الليبية.

وفى الشأن التعليمى، وتحت عنوان "السبت.. بدء ثالثة تنسيق"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قررت بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، للقبول فى الجامعات والمعاهد العليا، السبت المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة تشمل الناجحين بحد أدنى 50% فى الدور الأول، وعددهم 66 ألفا و997 طالبا، منهم 42 ألفا و65 طالبا بالعلمى، و24 ألفا و932 بالأدبى، بالإضافة إلى المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على مدى 3 أيام.

ونقلت "الأهرام" عن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المشرف العام على مكتب التنسيق، قوله إنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى الدور الثانى، ثم سيتم إعلانها كاملة. ومن المنتظر أن يتبقى لطلاب المرحلة الثالثة ما يقرب من 100 ألف مكان خال فى الجامعات الحكومية.

وتحت عنوان "768 ألف معلم حصلوا على لقاح كورونا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت، أمس أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعى الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات الحاصلين على جرعتى لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ 266 ألفا و995 عاملا بنسبة 17٪ بينما يبلغ أعــداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة 501 ألف و697 عاملا بنسبة 31%، ويبلغ عــدد المسجلين لتلقى اللقاح 859 ألفا و942 مسجلا بنسبة 56 % فى حين أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم 67 ألفا و992 عاملا بنسبة 4% من إجمالى مليون و604 آلاف و891 على مستوى المديريات فى 27 محافظة.

وتحت عنوان "صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابى العمليات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن بنك بدأ ناصر الاجتماعى بدأ، أمس، فى صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين فى العمليات والحوادث الإرهابية بواسطة بطاقات الصرف الإلكترونية.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن قيمة التعويض تصرف دفعة واحدة للمستحقين من المدنيين، بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، بينما يعوض المصاب طبقا لنسبة العجز التى حددها القانون.

وعودة إلى صحيفة "الأخبار" التى ذكرت تحت عنوان "مدبولى: تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بمشروع المزارع النموذجية"، أن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مشروع إنشاء مزارع مصرية نموذجية مشتركة فى القارة الأفريقية يعد أحد المشروعات التنموية المهمة لتفعيل العلاقات مع دول القارة، مشيرا إلى حرص الدولة على نشر منظومة هذه المزارع بالدول والتجمعات الأفريقية، كوسيلة من وسائل التقارب وتعزيز الروابط مع جيرانها، فى ضوء مساعى القيادة السياسية لتحقيق التكامل مع أشقائنا الأفارقة، جاء ذلك خلال لقائه السيد القصير وزير الزراعة لاستعراض مشروع المزارع المصرية النموذجية فى أفريقيا والخطط المستقبلية للتوسع فى إنشائها.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس الوزراء أكد أهمية دور وزارة الثقافة ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى غرس بذور التوعية والحث على القراءة والتعلم والمساهمة فى بناء عقول الأجيال القادمة.. مشيرا إلى أن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن ارتفاع البنيان وهو ما تدركه الدولة جيدا وتحرص عليه.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى اجتماع مع د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لاستعراض تقرير حول أنشطة الوزارة فى القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية بمحافظات أسيوط والشرقية والبحيرة والإسكندرية خلال الفترة من بداية أغسطس إلى 2 سبتمبر الحالى فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بحياة المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الثقافة قامت بتنفيذ 409 أنشطة ثقافية فى أسيوط خلال الشهر الماضى استفاد منها حوالى 42 ألف مواطن بالعديد من قرى مركز ساحل سليم، وأشارت إلى أنه تم أيضا تنفيذ 22 ليلة عرض مسرحية خلال الفترة من 15 أغسطس 2 سبتمبر الحالى فى 16 قرية بالشرقية والبحيرة والإسكندرية حضرها حوالى 21 ألف مواطن، كما أنه تم تزويد 56 مكتبة مدرسية بالعديد من المراحل التعليمية بحوالى 10813 كتابا و2500 مطوية ثقافية.