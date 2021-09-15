نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بصلاح سالم وكورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور القناة ومنطقة محرم بك.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية عند وصلة المريوطية فى الطريق القادم من الصحراوى ومتجه للمنيب، كذلك الأمر عند الطريق الزراعى القادم من ميت نما والمتجه لميدان المؤسسة.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بها بعض الأحجام عند كوبرى الأميرية القادم من ترعة الإسماعيلية والمتجه لشارع بورسعيد، كذلك الأمر أعلى كورنيش النيل القادم من الساحل ومتجه للتحرير، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور صلاح سالم تحديدا عند منطقة الثورة بسبب حادث تصادم.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.