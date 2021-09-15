صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ارسل برقية عزاء الي السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء بريطانيا عبر خلالها عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة والدته داعياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الأسرة وجميع محبيها الصبر والسلوان .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.