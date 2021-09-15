/650224/موعد-مباراة--إنتر-ميلان-أمام-ريال-مدريد-فى-دوري-أبطال-أوروبا

يستضيف نادي إنتر الإيطالي في ملعبه جوزيبي مياتزا نادي ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2021-22ـ والتي من المقرر إقامتها يف تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقع الفريقان في المجموعة الرابعة في دوري الأبطال، بجانب نادي شاختار الأوكراني ونادي شريف تيراسبول الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة في تاريخه.

واجه ريال مدريد الإنتر في 11 مباراة من قبل، فاز كل منهما في 5 وانتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل بينهما.

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا ميجيل جوتياريز - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - إيدين هازارد.

أمبابي

ووفقًا للإذاعة الفرنسية، فإنه تم إبلاغ مبابي في معسكر منتخب فرنسا بموقف ريال مدريد وصرف نظره عن التعاقد معه ، بعدما لم يتلقي الملكي أي رد من إدارة باريس .

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة بقميص ريال مدريد ويرفض أي عروض من باريس من أجل التجديد.

وقدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول قيمة 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.