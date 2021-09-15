أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة المرأة والأسرة والطفولة، اجتماع الدورة الـ25 للجنة الطفولة العربية، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، والاجتماع الـ17 للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، برئاسة الصومال، عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلى الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة فى الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة فى مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل.

تونس

تنطلق فعاليات المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية، والذى سيعقد بمقر الأمانة العامة فى تونس وعبر الدوائر التلفزيونية، بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران، 72 رحلة جوية داخلية ودولية لنقل 9086 راكبا لوجهات مختلفة، وتسير الشركة 50 رحلة دولية تتوجه إلى كل من "دبى، الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، فرانكفورت، أبوظبى، موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبى، مسقط، أديس أبابا، واشنطن"، و18 رحلة داخلية إلى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم وأسيوط"، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.

القاهرة

تقوم وزارة الأوقاف بتوزيع 17 طنا من لحوم مشروع صكوك أضاحى الأوقاف بخمس محافظات "أسيوط، سوهاج، قنا، الشرقية، البحر الأحمر"، للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع وفى إطار الدور المجتمعى للوزارة، وسيتم التوزيع بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "أسيوط، سوهاج، قنا"، و3 أطنان لمحافظة الشرقية، وطنين لـ محافظة البحر الأحمر.

القاهرة

تنطلق البطولة الاحترافية الدولية Air Forse One فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 22 لاعبا من مختلف الدول، وتقام البطولة بداية من الساعة الثانية ظهرا حتى العاشرة مساء بمشاركة 11 لاعبا مصريا على رأسهم العقيد الدكتور محمد عبده أبوستيت بطل العالم للكيك بوكسنج الذى ينافس بطل روسيا على لقب البطولة فى المباراة التى تقام بين اللاعبين الساعة السابعة مساء.