يعانى من حروق شديدة.. «الاستغاثات الطبية» تستجيب لأب يتألم ابنه

جدة - نرمين السيد - استجابت لجنة الاستغاثات الطبية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة ولى أمر على مواقع التواصل الاجتماعى، يعانى نجله، البالغ عمره 13 عاما، من حروق شديدة بالساقين والفخذين واليدين من الدرجة الثالثة إثر تعرضه لحادث أليم، حيث ناشد الأب فى استغاثته استكمال علاج نجله بمستشفى الحلمية العسكرى للعظام والتكميل.





وأوضح الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن فريق التدخل السريع للجنة تواصل مع والد الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتى بدورها أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى الحلمية العسكرى للعظام والتكميل، حيث كان نجله يعانى من ارتفاع دائم فى درجة الحرارة، وحالته حرجة للغاية.

وأضاف رئيس لجنة الاستغاثات الطبية أنه تم التواصل مع المسئولين بالفرع العلاجى بوزارة الدفاع، كما تم التنسيق مع قائد مستشفى الحلمية العسكرى للعظام والتكميل، الذى قام سريعا بعرض الحالة على رئيس قسم جراحات التجميل والحروق بالمستشفى، وبعد الاطلاع على التقارير الطبية، أوصى بقبول الحالة تمهيدا لاستكمال العلاج وإجراء الجراحات اللازمة على الفور، ووجه رئيس لجنة الاستغاثات لهم جميعا الشكر على تحركهم السريع، والتعاون المستمر.

وأكد المصرى أن هذه الاستجابات الفورية تأتى فى إطار توجيهات رئيس الوزراء؛ تنفيذا للتكليفات الرئاسية فى هذا الصدد، وفى ظل حرص اللجنة الدائم على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى وفى مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا استمرار متابعة اللجنة لأى حالات تتطلب التدخل السريع، وكذلك استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار اليوم.