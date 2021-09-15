جدة - نرمين السيد - يعد ملتقى "بُناة مصر" الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء فى مصر، والذى يعقد سنويًا منذ 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة. يأتى ذلك فى ظل سعى الدولة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية فى مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق ملتقى «بُناة مصر» بحضور مدبولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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