صور- عربات قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الروسى تدخل الخدمة

جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة التليفزيون المصرى "أخبار مصر" على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، صورًا لعربات قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الروسى الجديدة، والتى تدخل الخدمة لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر.





ويأتى ذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1.300 عربة سكة حديد جديدة للركاب التى تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى.

وتشمل هذه الصفقة 500 عربة ذات تهوية ديناميكية و500 عربة درجة ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفية. وتبلغ القدرة الإجمالية للصفقة 1.016 مليون يورو.

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