/650227/ماذا-يفعل-الأهلى-مع-صافرة-مصطفي-غربال-قبل-مواجهة-طلائع-الجيش

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري، والتي من المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين طاقم حكام جزائرى بقيادة مصطفى غربال حكم ساحة، وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهونى مساعدين، والياس بوكواسة حكم رابع، وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

ارقام مصطفي غربال

و أدار مصطفى غربال مباراتين للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، الاولي انتهت بفوز المارد الأحمر 3-0 أمام تاونشيب البوتسواني في 2018، والذى خسر فيه الأهلى النهائي أمام الترجى التونسى 4 /3 بمجموع المباراتين ، كما ظهر حكما للفار في مباراة الاهلى و الوداد في إياب نصف نهائي النخسة الحالية من البطولة ، و في المباراة التي انتهت 3/1 للأهلي.

وأدار الجزائري مصطفى غربال مباراة نهائي القرن الشهير فى 2020 بين النادي الأهلي والزمالك والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وعلى أثرها يلعب الأهلي مباراة السوبر الإفريقي كبطل لدوري أبطال أفريقيا.

ويعد وجود الجزائري مصطفى غربال فأل حسن على النادي الأهلي حيث لم يخسر النارد الأحمر مباراة يتواجد فيها الجزائري سواء حكما للساحة أو الفيديو .

والمباراة الثانية كانت السوبر الأفريقى 2020 ضد نهضة بركان المغربى والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين أحرزهما محمد شريف وصلاح محسن.

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن النادي الأهلي تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.