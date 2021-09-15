/650229/وفاة-الفنانة-منى-الشراح-بعد-شهر-ونصف-من-رحيل-شقيقتها

رحلت عن عالمنا الفنانة الكويتية مني الشراح بعد معاناة مع المرض، وبعد وفاة شقيقتها الفنانة انتصار الشراح بشهر ونصف فقط.

دوت الخليج يرصد وفاة الفنانة الكويتية منى الشراح شقيقة الفنانة انتصار الشراح.

هيا الشعيبي تعلن وفاة منى الشراح

وأعلنت الإعلامية الكويتية هيا الشعيبي وفاة منى الشراح، بنشرها صورة لـ منى الشراح عبر خاصية استورى على حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: "إلى جنة الخلد أخت الفنانة الغالية انتصار الشراح".

وفاة انتصار الشراح

وسبق وأن أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان وفاة انتصار الشراح من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غردت قائلة في تأثر شديد: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون.. عزاؤنا الى عائلتها ولكل محبينها".

وكانت الفنانة انتصار الشراح قد رحلت عن دنيانا آخر يوم في شهر يوليو الماضي، إثر أزمة صحية مرت بها حيث كانت تتلقى العلاج في مستشفى ويلستون بالعاصمة البريطانية لندن.

وعانت الفنانة انتصار الشراح من أزمة صحية حادة بعدما خضعت لعملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بدولة الكويت، وكان قد أعلن زوج الفنانه أن زوجته كانت طريحة الفراش منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن حالتها سيئة.

نجوم الوسط الفني يشاركون في دفتر عزاء انتصار الشراح

وكان قد حرص عدد من نجوم الوسط الفني العربي على نعي الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح، وجاء على رأسهم المستشار تركي الشيخ، المطربة أحلام، الفنانة بدرية طلبة والنجمة الكوميدية شيماء سيف.

السيرة الذاتية لانتصار الشراح شقيقة منى الشراح

والفنانة الكويتية، الراحلة انتصار الشراح ولدت عام 1962، وبدأت العمل الفني في عام 1980، وتعتبر من نجوم الفن الكوميدي في الكويت، حيث اشتهرت بأدوارها الكوميدية في عدد كبير من المسرحيات والمسلسلات والبرامج الكوميدية، مثل مسرحية «انتخبوا أم علي» و«باي باي لندن» وأوبريت «بعد العسل» وبرنامج «فضائيات»، وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.