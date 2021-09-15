القصير يبحث مع مسؤولى البنك الدولى تأثير التغيرات المناخية على الزراعة

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، آيات سليمان المدير الإقليمى بالبنك الدولى لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوليفر بريد رئيس برامج البنك الدولى وروبرت بوجويدا مدير العمليات بالبنك الدولى.





‏حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبحث معهم تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة ورؤية وزارة الزراعة المستقبلية للتغلب عليها.

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وأشار القصير إلى أن الزراعة من القطاعات التى تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر حيث تؤدى إلى تغير فى المواسم الزراعية كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية الأمر الذى قد يسهم فى زيادة تكاليف الإنتاج فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على ملوحة التربة وزيادة معدلات البخر وبالتالى زيادة الكميات المستخدمة من المياه وتغير التراكيب المحصولية.

وأضاف القصير أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بموضوع التغييرات المناخية، ‏وبدأت منذ فترة فى تحديد أولوياتها ومنها التركيز على الاهتمام بتحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل وذلك بإنشاء صوامع ومخازن التبريد والاهتمام بالتصنيع الزراعى والتحول الرقمى وتحديث منظومة الرى.

‏ومن ناحيتها، أعربت آيات سليمان، عن سعادتها بما حققته مصر فى مجال الزراعة وإيمانها بأهمية هذا القطاع فى تحقيق الأمن الغذائى، مشيرة إلى اهتمام البنك الدولى بهذا التوجه وأنه على استعداد للمشاركة مع وزارة الزراعة فى وضع خطة وطنية لمجابهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة خاصة وأن الحاصلات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم الأسواق العالمية.

‏وأوضحت سليمان، أن هناك اهتماما من البنك الدولى لعقد جلسه على مستوى الوزارى بمشاركة قطاعات مختلفة من الدولة المصرية لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة فى مصر والخروج برؤية شاملة لمحاولة التكيف مع هذه التغيرات ودون ان يتأثر هذا القطاع الحيوى سلبيا.

‏ وأكدت رغبة البنك الدولى فى العمل مع وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة من خلال الياتت تنفيذ واضحة لها مردود اقتصادى على صغار المزارعين المصريين.